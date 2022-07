SV Kollerbeck und TC Godelheim ziehen in die nächste Runde ein

Kreis Höxter

Der SV Kollerbeck und der TC Godelheim sind beim WTV Vereinspokal des Westfälischen Tennis-Verbandes in die nächste Runde eingezogen. Sechs Teams aus dem Kreis Höxter spielen in diesem Sommer mit. Insgesamt haben 492 Mannschaften gemeldet – davon sind 178 Teams aus Ostwestfalen am Start. Alle Finals finden am 24. September auf der Anlage des THC Münster statt.

Von Inge Stegnjajic