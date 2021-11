„TBV ist meine sportliche Heimat“

Lübbecke

13 Jahre hat Rolf Hermann Bundesliga-Handball gespielt und in fast 400 Spielen mehr als 1626 Tore erzielt. Die meisten davon für den TBV Lemgo, gegen den es in seiner Funktion als Sportlicher Leiter des TuS N-Lübbecke am Samstag um 15.30 Uhr in der Merkur-Arena zum ersten Mal ein Duell um Punkte in der 1. Liga geht.

Von Lars Krückemeyer