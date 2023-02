Kreis Höxter

Die Tennisdamen des TC Egge Borlinghausen haben auch gegen den TSV Tudorf deutlich gewonnen und führen die Kreisklasse mit zwei Punkten Vorsprung an. In der OWL-Liga kämpfen die Damen 40 aus Höxter und Gehrden um den Klassenerhalt. Da Gehrden noch ein Spiel am 11. März hat, müssen beide Teams bis dahin um den Klassenerhalt bangen.

Von Inge Stegnjajic