„Team muss sich messen lassen“

Nieheim

Der FC Nieheim will auch in der Saison 2021/22 wieder eine gute Rolle in der Landesliga spielen. Eine klare tabellarische Zielvorgabe macht der neue Trainer Heiko Bonan allerdings nicht: „Ich halte nichts davon, wenn ich eine Platzierung als Vorgabe ausrufe. In meinen Augen muss sich die Mannschaft ein Ziel setzen, das sie für realistisch hält und sich am Ende auch an dieser Vorgabe messen lassen.“ Das Ziel soll bis zum Saisonstart formuliert sein und stehen.

Von Aaron Reineke