Team Paderborn II feiert deutlichen Sieg

Ein absoluter Höhepunkt der OWL-Challenge ist alljährlich die Team-Trophy der Kreisreiterverbände, die insbesondere für die Paderborner Reiter als Heimspiel gefeiert wird, aber durch die starke Konkurrenz aus Herford, Höxter und Lippe alles andere als eine leichte Aufgabe ist. Mannschaftsführer Markus Beringmeier hatte zwei Paderborner Teams an den Start gebracht und darauf geachtet, dass beide eine ähnliche Leistungsfähigkeit aufwiesen.

In der Einlaufprüfung zum Mannschaftsspringen hatten bereits zwei Paderborner Teamkollegen mit starken Ritten auf sich aufmerksam gemacht: Andreas Tölle mit Carl Cocalino und Matthias Berenbrinker mit Stakko Air setzten hier ein Ausrufezeichen. Tölle siegte vor Berenbrinker. Caroline Clemens war außerdem mit ihren beiden Pferden Lordanos Lausemädchen und Peking Queen in der Amateur-Trophy am Start. Hier setzte sie Akzente und sammelte Siege und Platzierungen.