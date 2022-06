Teams im Keller drücken SG Scherfede die Daumen

Fußball: Auf- und Abstiegsregelungen in den Kreisligen rücken einmal mehr in den Blickpunkt - Aufstiegsspiele zur B-Liga sind terminiert

Kreis Höxter.

In der Fußball-Kreisliga A und in den B-Ligen drücken die im Abstiegskampf befindlichen Vereine der SG Scherfede-Rimbeck-Wrexen in der anstehenden Aufstiegsrelegation gegen den Paderborner Vertreter FC Kastrioti Stukenbrock die Daumen.

Bearbeitet von Günter Sarrazin