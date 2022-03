Tengern und Espelkamp spielen nicht

Der Sportplatz in Tengern bleibt am Wochenende erneut gesperrt.

Auf dem Rasenplatz an der Schulstraße in Tengern geht wieder nichts. Die Gemeinde Hüllhorst hat alle Rasenplätze und den Hartplatz in Schnathorst für das komplette Wochenende gesperrt, so dass am Sonntag auch das Heimspiel des Fußball-Westfalenligisten gegen den Tabellenführer 1. FC Gievenbeck ausfällt.