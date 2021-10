Thomas-Debüt mit Sieg gekrönt

Fußball-Landesligist Spvg. Steinhagen hat dem Tabellenvierten SC Rot-Weiß Maaslingen die erste Saisonniederlage beigebracht. Dank eines Treffers von Jonay Torres gelang der gastgebenden Mannschaft von Trainer Igor Sreckovic mit 1:0 (1:0) trotz mehr als 20-minütiger Unterzahl der zweite Sieg in dieser Spielzeit. Sie bleibt jedoch auf einem Abstiegsplatz.

Fußball-Landesliga: Spvg. Steinhagen ringt Tabellenvierten Maaslingen in Unterzahl 1:0

Neuzugang Vadim Thomas kam im zentralen Mittelfeld zu seinem ersten Einsatz auf Steinhagener Seite und deutete an, dass er in den kommenden Wochen und Monaten eine ganz wichtige Stütze werden könnte. Der 32-Jährige strahlte viel Ruhe am Ball aus und dirigierte seine Nebenleute. „Vadim hat seine Sache gut gemacht“, lobte Sreckovic.