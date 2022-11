Das Schlussdoppel Benedikt Lüke/ Thorsten Ahlemeyer sicherte mit seinem letztlich das Remis. „Die Punkteteilung geht in Ordnung. Wir können damit sehr zufrieden sein“, berichtete Spitzenspieler Benedikt Lüke, auch wenn sein Team in der Endabrechnung fünf Sätze mehr gewonnen hatte. In den Einzeln überzeugten Lüke und Christian Steege mit je zwei Einzelsiegen. Dazu waren noch Thomas Hoffmeister, Thorsten und Julian Ahlemeyer je einmal erfolgreich.

Ebenfalls schwer aus den Startlöchern kam Elsens „Zwote“ in der Landesliga. Beim TTC Mennighüffen II lagen sie 3:4 zurück, ehe sie mit sechs Siegen in Serie einen doch noch recht ungefährdeten Auswärtssieg feiern durften. In den Doppeln siegten Struck/Maiwald und Seidel/Fleischer. In den Einzeln steuerte jeder Akteur mindestens einen Sieg bei, Sören Struck konnte beide Einzel gewinnen. Wegen des Rückzugs des TTC Rahden und damit verbunden einem Zwei-Punkte-Abzug vom Sieg am ersten Spieltag liegt Elsen II statt auf Rang zwei auf Platz sechs.

In der Bezirksliga kassierte die TuS Bad Wünnenberg vollkommen überraschend mit 6:9 gegen den SV Spexard II die erste Saisonniederlage. Die Badestädter mussten allerdings drei Stammspieler ersetzen, das konnten sie nicht kompensieren. Es siegten Dirk Gerlach (2), Markus Schöling, Hans-Norbert Blome und die Doppel Gerlach/Markus Schöling und Wolfgang Schöling/Hans-Norbert Blome.

Einen feien Auswärtssieg landete TuRa Elsen III mit dem 9:5 beim TVE Langeberg. Tobias Rothe glänzte mit einer starken Einzelleistung und zwei Siegen im Spitzenpaarkreuz. Ebenfalls doppelt erfolgreich waren Norbert Meyer und Christopher Günther. Dazu siegten Rudi Lebedev und die Doppel Rothe/Lebedev und Meyer/Brüggemeier.

Eine klare 3:9-Niederlage kassierte TTC Paderborn bei der DJK Adler Brakel, so dass die Paderborner vorerst den Blick in die untere Tabellenregion werfen müssen. Ergebniskosmetik betrieben René Hoppe, Georg Ender und das Doppel Brockmann/Hoppe.

In der höchsten deutschen Nachwuchsklasse, der NRW-Liga, durfte sich die Jungen Mannschaft des TV Büren über einen klaren zweiten Saisonerfolg freuen. An heimischen Platten wurde der TuS Hiltrup mit 8:2 abgefertigt. Die beiden gewonnenen Anfangsdoppel stellten dabei die Weichen frühzeitig auf Sieg. In den Einzeln siegten die Brüder Denis und Kevin Evert doppelt, Luca Loer und Jannik Kappmeier je einfach.