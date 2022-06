Titel für Becker und Shynkar

Nach sieben Runden über vier Tage hatte sich Linus Becker unter den 63 Teilnehmern an die Spitze des U8-Feldes gesetzt. Drei Spieler hatten am Ende des Turniers sechs Punkte gesammelt. Allerdings wies Becker in der Buchholz-Feinwertung einen Punkt Vorsprung vor dem ebenfalls ungeschlagenen Dakxwin Sutharjan auf, gegen den er Remis spielte. Lohn seines top Turniers: der nationale Titel. Der Borlinghausener mit einer Wertungszahl (DWZ) von mehr als 1230 spielt schon seit Jahren Schach und ist es gewohnt, gegen zum Teil deutlich ältere Gegner anzutreten.

Auch die U10-NRW-Meisterin Daria Shynkar von der Schach-Akademie Paderborn spielte ein herausragendes Turnier im U8-Feld. Sie avancierte mit fünf Punkten in sieben Runden zur Deutschen Meisterin in der U8w! Beide haben sich sowohl für die Europameisterschaft in Rumänien als auch die Weltmeisterschaft in Georgien im Herbst qualifiziert.

In der U14 erreichte Maurin Möller in einem starken Turnier über neun Runden unter 46 Teilnehmern Rang sieben. In Runde drei zog er gegen Mitfavorit Sreyas Payyappat (DWZ 2213) den Kürzeren. Sein Ausnahmetalent ließ er in den Runden fünf und acht aufblitzen in denen er bis kurz vor Ende der Partien gegen Bennet Hagner (DWZ 2140) und Marius Deuer (DWZ 2326) klar auf Sieg stand, diese Vorteile aber nicht nach Hause bringen konnte und jeweils in ein Remis einwilligen musste. Mehr Infos: www.blauerspringer.de