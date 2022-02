Titelkampf an der Konsole

Vor der Pandemie hat es im Kreis Höxter 2019 und 2020 bereits zwei E-Sports-Kreismeisterschaften gegeben. „Mit jeweils etwa 120 Teilnehmern hatten wir eine gute Resonanz“, sagt Dennis Spicker, der sich im Kreisjugendausschuss um die neue Sparte E-Sports kümmert.

Schon damals war der Kreis Höxter Pionier auf diesem Gebiet und auch im Ligabetrieb gehört er jetzt wieder zu den ersten vier Kreisen in Westfalen, die digitalen Fußball anbieten.

Hinter dem etwas sperrigen offiziellen Namen „FLVWESPORTS Kreisliga Höxter powered by Volksbanken im Kreis Höxter“ verbirgt sich der Trendsport an der Konsole. Die teilnehmenden Vereine werden sich digital in der Fußballsimulation FIFA22 messen. „Spannende Derbys auf Kreisebene finden damit zukünftig auch an der Konsole statt. E-Sports entwickelt sich mehr denn je zu einer Erweiterung und Ergänzung des Vereinslebens“, ist Dennis Spicker überzeugt.

„Die Nachfrage ist vorhanden. Bevor wir das Feld externen Anbietern überlassen, hoffen wir, gerade junge Mitglieder zu gewinnen oder zu halten. Und natürlich achten wir besonders auch darauf, keine Konkurrenzangebote zum „realen“ Fußball auf unseren Sportplätzen zu schaffen“, betont Martin Derenthal, stellvertretender Sportkreisvorsitzender. Daher werden die Spiele der E-Kreisliga auch immer außerhalb der „normalen“ Fußballzeiten, sonntags ab 19 Uhr durchgeführt.

Für Vereine könne ein Engagement im E-Sports eine Möglichkeit sein, Mitglieder enger an den Verein zu binden und neue Zielgruppen zu erschließen, sind sich Spicker und Derenthal einig.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich und schließt am 13. März. Alle Vereine des Kreises Höxter können sich für einen der insgesamt 16 Startplätze anmelden und damit die um den ersten offiziellen Titel im digitalen Fußball im Kreis Höxter mitzuspielen. Da das Teilnehmerfeld begrenzt ist, zählt die Reihenfolge der Anmeldungen.

„Um den Teamgedanken in den Vordergrund zu rücken, werden die Spieltage in Form von Mehrfachspieltagen durchgeführt. Dabei setzt sich eine einzelne Spielbegegnung aus zwei Eins-gegen-Eins-Spielen zusammen. Die Endergebnisse der beiden Partien werden zusammenaddiert, daraus ergibt sich das Endergebnis des Spieltages“, erklärt Dennis Spicker die Modalitäten.

Das Mindestalter für die Teilnahme an der E-Kreisliga im Kreis Höxter beträgt 16 Jahre. Die Kadergröße pro Verein liegt zwischen drei und fünf Spielern, die die Eins-gegen-Eins-Duelle im Wechsel bestreiten. Jedes Team stellt einen volljährigen Teamkapitän, der als Ansprechpartner für das Team dient. Alle Teilnehmer müssen Mitglied im jeweiligen Verein sein.

Starten wird die Liga am Sonntag, 27. März. Es wird insgesamt sechs Spieltage geben. „Schwitzige Duelle, spannende Derbys und schöne Tore in einem fairen digitalen Wettkampf sind garantiert“, blickt Spicker voraus und freut sich auf den Startschuss.

Anmeldungen sind möglich unter https://www.flvw-esports.de/kreisliga-hoexter

Fragen beantwortet Dennis Spicker (Kontaktdaten auf der Homepage hoexter.flvw.de unter Jugendausschuss) oder über Nachrichten bei Instagram (www.instagram.com/flvwk16) und Facebook (www.facebook.com/flvwk16).