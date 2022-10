Tödtmann rettet nächsten Punkt

Der Delbrücker SC ernährt sich in der Oberliga derzeit in kleinen Schritten. Das 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen die SpVgg Vreden ist die dritte Punkteteilung für den DSC in Folge.

„Am Ende steht man wieder da und fragt sich, was ist es jetzt? Aufgrund der ersten Halbzeit müssen wir als Sieger vom Platz gehen. Der Ausgleich fällt dann spät, so dass wir mit dem Punkt leben müssen“, sagte DSC-Trainer Detlev Dammeier. Sein Team kam griffig und präsent in die Partie und übernahm vor 240 Zuschauern im Stadion am Laumeskamp früh die Spielkontrolle. Lennard Rolf prüfte Vredens Torwart Tom Breuers erstmalig nach neun Minuten per Freistoß. Sechs Minuten später flankte der Linksaußen auf den langen Pfosten, wo Damian Biniek zum Kopfball kam. Breuers wehrte den Ball mit Hilfe des Pfostens ab. Biniek legte den zweiten Ball für Tobias Henksmeier auf, der über das Tor schoss (15. Minute). In diesem Rhythmus ging es weiter. Rolf und Biniek machten auf den Außenbahnen Alarm, auch Patrice Heisinger (28.) und Mattis Klomfaß kamen zu Abschlüssen (33.). Einziges Manko war, dass der Ball nicht im Tor landete. Dafür sorgten etwas überraschend die Gäste. Nach einer Flanke von rechts nickte Vredens Felix Mensing am langen Pfosten ein (37.).