Topspiel im Aftetal

Paderborn

In der Fußball-Bezirksliga 13 steht am 18. Spieltag ein echtes Spitzenspiel im Mittelpunkt des Interesses. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der Tabellendritte FSV Bad Wünnenberg/Leiberg den Spitzenreiter Hövelhofer SV. Zeitgleich wollen der BV Bad Lippspringe gegen den USC Altenautal und der TSV Wewer gegen SuS Cappel zu Hause wichtige Punkte im Abstiegskampf holen. Bereits um 13.15 Uhr hat der Delbrücker SC II den SC Borchen zu Gast.

Von Frank Brock