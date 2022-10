Kreis Höxter

Der Aufsteiger bittet zum Topspiel: Die SG Erkeln/Hembsen hat in der Kreisliga A den TuS Lüchtringen zu Gast. Simon Hartmann, unser Tipper der Woche, freut sich auf das Duell der beiden formstarken Teams und will die Punkte mit an Weser nehmen.

Von Aaron Reineke