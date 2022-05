Topspiel unter der Iburg

Fußball: In der Kreisliga-A kämpfen der TuS Lüchtringen und der FC BW Weser im Fernduell um Aufstiegschance

Kreis Höxter

Die Saison befindet sich in der Meister- und Abstiegsrunde der A-Liga auf der Zielgeraden. Eine unerwartete Chance hat sich dabei für den TuS Lüchtringen aufgetan. Die Schwarz-Gelben zitterten sich am letzten Spieltag der Vorrunde noch in die Aufstiegsrunde und könnten sich jetzt über den derzeit dritten Rang sogar noch für das Entscheidungsspiel um den Aufstieg qualifizieren.

Von Aaron Reineke