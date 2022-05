Topwert am Stufenbarren

Carina Delling vom TSV 1887 Schloß Neuhaus hat bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Gerätturnen in Markkleeberg (Leipzig) in der Altersklasse 30-34 erneut eine vorzügliche Leistung abgeliefert. Nach ihrem überraschenden fünften Platz im Vorjahr (bei 16 Starterinnen) schaffte sie es als Neunte erneut unter die Top Ten.

Carina Delling startete in olympischer Reihenfolge am Sprung, wo sie einen soliden Einstieg in den Wettkampf hinlegte und 12,25 Punkte erturnte. Am Stufenbarren, ihrem Paradegerät, zeigte sie eine saubere Übung und turnte ihren Abgang, den Strecksalto rückwärts mit halber Schraube, perfekt in den Stand. Mit 12,70 Punkten war dies die Tagesbestleistung in ihrer Altersklasse an diesem Gerät. Zuversichtlich ging es an den Balken, da nur die besten drei aus vier Geräten in die Wertung kamen. Somit war der „Zitterbalken“ bereits als Streichwert eingeplant. Ziel hier: die Trainingsleistung abzurufen und eine sichere Übung zu präsentieren. Sie musste das Gerät wohl ein Mal verlassen, bekam aber dennoch 11,75 Punkte für ihre Übung.

Viertes und letztes Gerät war der Boden, an dem Carina vor allem mit hohen Sprüngen überzeugen konnte und ihre Tagesbestnote mit 13,5 Punkten erhielt. Insgesamt erturnte sie mit ihren drei besten Geräten 38,45 Punkte, was in dem starken Starterfeld für Rang neun reichte. Von DM-Bronze trennten sie bloß 1,10 Punkte.