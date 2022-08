Kreis Höxter

Torhungrig haben sich die A-Liga-Fußballer am dritten Spieltag gezeigt. Ganz besonders in der Partie SV Albaxen - Spvg Egge, die wegen einer Platzsperre im Lüchtringer Soling-Stadion stattfand. Punkteteilungen gab es im Derby in Rischenau sowie im Spitzenspiel in Germete.

Von Aaron Reineke