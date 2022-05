Torfestival in Nieheim bleibt nur auf dem Papier

Fußball-Landesliga: Eigentlich siegt die Spvg Brakel 4:3, doch am Ende steht ein 2:0-Erfolg

Nieheim

Am Ende jubelt die Spvg Brakel: 4:3 siegen sie im Landesliga-Derby beim FC Nieheim. Dabei müssen die Weberstädter wenige Minuten nach dem Schlusspfiff zur Kenntnis nehmen, dass Raphael Nagel gar nicht hätte spielen dürfen. So gab es nach Regelwerk eine Spielwertung. Der 4:3-Sieg wurde in ein 2:0 für die Brakeler umgewandelt.

Von Jürgen Drüke