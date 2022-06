„Maxi ist ein junger Spieler, der bei uns die nächste Entwicklungsstufe nehmen will. Darüber freuen wir uns sehr“, betont Trainer André Schnatmann. Unverricht hat in der Kreisliga A in 28 Einsätzen in dieser Spielzeit 21 Tore erzielt. „Er ist ein Linksfuß und wird unseren Kader verstärken“, so Schnatmann.

Unverricht ist nach Alexander Vogel, Martin Gröcker, Marlon Pott und dem spielenden neuen Co-Trainer Vadim Thomas bereits der fünfte Neuzugang für die kommende Spielzeit. „Weitere werden folgen“, kündigte Schnatmann an.