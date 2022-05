Torloses Derby

Dagegen können die Gäste nicht ganz unzufrieden sein mit dem Zähler. „Uns bringt der Punkt sicherlich mehr als dem HSV“, sagte Heides Trainer Sascha Heisener nach der Partie. Sein Team hat somit seinen Vorsprung von sieben Zählern auf den ersten Abstiegsplatz verteidigt.

In Halbzeit eins sah Hövelhofs Trainer Frank Ewert leichte Vorteile bei den Gästen: „Wir waren defensiv so beschäftigt, dass wir nach vorne kaum Aktionen hatten. Man merkte beiden Mannschaften an, dass sie unter Druck stehen. Zudem hatten wir noch das Pokalspiel vom Donnerstag in den Knochen.“ Allein Sergio Pinto tauchte zweimal halbwegs gefährlich vor dem Paderborner Tor auf.

Nach der Pause verstärkten die Hövelhofer ihre Offensivbemühungen ohne dabei aber gefährlich vor dem Paderborner Tor aufzutauchen. Sergio Pinto und dem eingewechselten Noel Kampmeier gelang es zu selten, das von Jonas Leifeld gehütete Gästetor in Gefahr zu bringen. „Allen war klar, dass wer das erste Tor schießt, diese Partie auch gewinnen wird. Dieses Spiel hatte aber keinen Sieger verdient“, meinte Ewert. Sein Gegenüber wollte ihm da nicht widersprechen und nutzte teilweise sogar die gleichen Worte. „Das war ein Sommerkick und typisches 0:0, das keinen Sieger verdient hatte. Beide Mannschaften haben viel verwaltet. Sie waren beide bemüht, nach vorne zu agieren, dabei aber oft glücklos. Durch die Doppelbelastungen in den vergangenen Wochen hatten beide Mannschaften keine Kraft mehr im Tank“, sagte Heisener. Er machte seinem Team aber keinen Vorwurf und hatte gesehen, dass seine Spieler ihr Bestes gegeben haben. Allein zu fußballerischer Kultur hatte es an diesem Sonntag nicht gereicht.

In der nächsten Partie treffen die Paderborner auf den Zwölften SuS Bad Westernkotten. Dagegen geht die Doppelbelastung für den HSV weiter, denn er trifft in einem Nachholspiel bereits am Mittwoch auf den SC Verl II.

Hövelhofer SV: Tepper - Lummer, Peters, Pinto, Zimmermann (76. Liemke), Klaus, Heppe (65. Laigle), S. Dogan, Cesa (68. Kampmeier), Kaspar (48. Schröder), A. DoganSV Heide: Leifeld - Shojaai, Driller, Franz (84. Asli), Rath, Nowakowski, Law (76. Schopny), Tekce, Lüke, Bergschneider, Pantani