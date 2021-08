Trainer Keles muss eine neue Einheit formen

Werther-Langenheide

Nachdem der TuS Langenheide schon in der ersten coronabedingt abgebrochenen Saison und auch in der vorherigen annullierten Spielzeit weit oben war, soll der Aufstieg in die Kreisliga A nun endgültig gelingen. Der letzte Abbruch war insbesondere für Langenheide ungünstig: „In den ersten Spielen mussten wir erst in Fahrt kommen, aber danach waren wir voll drin, bis dann der Abbruch alles beendete“, erinnert sich Göksu Keles.

Von Nicolas Metting