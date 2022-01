Trainingsreise nach Europa

Megan Ding liebt Pferde – und will viel lernen. Dafür hat die 13-Jährige aus Singapur ganz besondere Winterferien verbracht. Wenn sie am kommenden Montag wieder zur Schule geht und von ihren Erlebnissen im fernen Europa berichtet, werden sicher auch Großeneder und der Desenberg eine Rolle spielen.

Eigentlich ist Megan Ding Dressurreiterin und trainiert im Singapur Polo Club. Ihre Winterferien hat die junge Asiatin jetzt aber in Europa verbracht und dabei auch in Großeneder über den Jahreswechsel trainiert. Vorwiegend Dressur, bei Herbert Bolse hat sie aber auch Springunterricht genommen.

Megan und Vater Arthur Ding haben über den Jahreswechsel auf dem Hof Bolse in Großeneder ausgiebig trainiert. „Vater und Tochter sind seit Ende November in Europa, haben zuerst in den Niederlanden trainiert und waren vor der Rückkehr nach Hause eine Woche bei uns in Großeneder“, erzählt Herbert Bolse.