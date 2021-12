Trauer um Klaus Schibschid

Sein Name wird für immer mit dem größten Erfolg des TuS Nettelstedt verbunden bleiben: Klaus Schibschid gehörte zu jenen Handball-Helden, die am 25. April 1981 den Europapokal der Pokalsieger gegen den HC Empor Rostock gewannen und am 30. Mai auch noch den DHB-Pokal holten. Im Alter von 70 Jahren ist Klaus Schibschid am vergangenen Sonntag, 19. Januar, in Eurasberg bei Starnberg gestorben. „Er ist der erste aus unserer Mannschaft, der nicht mehr lebt“, sagte sein Mitspieler Peter Pickel am Montag.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar