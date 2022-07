Travis Jocelyn verstärkt die Uni Baskets

Bei den Uni Baskets Paderborn geht es Schlag auf Schlag: Mit Travis Jocelyn verstärkt der erste ambitionierte US-Boy den Zweitligisten in der Saison 2022/23. Der Small Forward stand zuletzt im Kader des BBL-Clubs Niners Chemnitz. In Paderborn soll er in der kommenden Spielzeit entscheidende Akzente setzen

Jocelyn stammt aus der Kleinstadt Verona im US-Bundesstaat New Jersey und ging vor seiner Zeit in Chemnitz vier Jahre für das College von New Jersey in der NCAA-3 auf Korbjagd. Dort verbuchte er in der Spielzeit 2020/21 im Schnitt 21 Punkte, sieben Rebounds sowie jeweils 1.5 Assists und Steals. Der 1.99 Meter große und 99 Kilogramm schwere Modellathlet ist auf beiden Flügelpositionen zu Hause. In Chemnitz war er als Perspektivspieler im Kader eingebunden, trainierte die komplette vergangene Saison mit dem BBL-Team und kam auf insgesamt drei Kurzeinsätze. Der 23-Jährige steht noch am Anfang seiner basketballerischen Entwicklung. Aufgrund seines hohen Potenzials soll er in Paderborn zu einer wichtigen Stütze im Team des ProA-Ligisten werden.

Drei Kurzeinsätze in der BBL

Headcoach Steven Esterkamp verrät, warum er Jocelyn nach Paderborn geholt hat: „Travis ist ein richtig guter Spieler mit hohem Potenzial, der bei uns auf mehreren Positionen eingesetzt werden und sehr gut schießen kann. Er hat zwar in der BBL nicht viel Spielzeit bekommen, konnte aber die vergangene Saison auf BBL-Niveau trainieren. Das hat ihm ermöglicht, sich an die Geschwindigkeit des Spiels anzupassen. Bei uns wird er die Chance bekommen, sich zu beweisen.“

Laut Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer verliefen die Verhandlungen sehr positiv: „Wir haben von Chemnitz ein sehr gutes Feedback und eine absolute Empfehlung bekommen. Rodrigo Pastore, Headcoach der Niners, hat ihn Steven Esterkamp wärmstens empfohlen. Travis passt genau in unser Portfolio: ein sehr talentierter Spieler mit großer Qualität. Genau diese Cracks suchen wir jedes Jahr: Junge Spieler, die ihre erste richtige Saison in Deutschland erfolgreich bei uns spielen und sich so für andere Vereine und höhere Aufgaben empfehlen. Das ist momentan unser strategisches Prinzip, von dem wir und auch die Spieler profitieren. Als Verein, der junge Talente entwickeln und ihnen einen Karriereschub ermöglichen kann, haben wir uns mittlerweile einen sehr guten Ruf erarbeitet. Darum verliefen die Gespräche mit Travis sehr positiv und darum hat er sich auch schnell für uns, unser Konzept und unsere Spielphilosophie entschieden.“

Travis Jocelyn kommt nach Paderborn, um Erfolg zu haben und seiner Karriere und den Baskets einen ordentlichen Push zu geben: „Ich freue mich sehr darauf, diese Saison für Paderborn zu spielen. Ich habe meine Zeit in Deutschland in der abgelaufenen Saison sehr genossen und freue mich darauf, für mindestens ein weiteres Jahr in Deutschland zu spielen. Nach dem Gespräch mit Coach Esterkamp hatte ich das Gefühl, dass das Team perfekt zu mir passt. Ich bin deswegen absolut motiviert, den Erfolg fortzusetzen, den die Uni Baskets in der Vergangenheit hatten.“