Triumphale Rückkehr

Der SC BW Ostenland hat ohne Verlustpunkt die Rückkehr in die Badminton-Regionalliga vollbracht. Von links: Mike Augustine Gnanagunaratnam, Tim Hindera, Karina Wiedemeier, Jan Santüns, Laura Müller und Hendrik Wiedemeier

Damit gibt‘s in der kommenden Spielzeit mit einem Jahr Verspätung wieder Regionalliga-Derbys gegen Phönix Hövelhof. Vor Jahresfrist musste die Saison wegen Corona abgebrochen werden. Der damalige Spitzenreiter Ostenland, der 2021 auf den Aufstieg verzichtete, bewies nun, dass sich Geduld und harte Arbeit auszahlt. Ein Übel trübte die Stimmungslage: Hendrik Wiedemeier zog sich am Sonntag in seinem Einzel beim Stand von 1:1-Sätzen einen Achillessehnenriss zu und wird lange monatelang ausfallen. „Das macht die Planungen für die kommende Serie deutlich schwieriger“, bedauert Sportwart Tim Fischbach. Schließlich weist Wiedermeier eine 12:1-Einzelbilanz auf.

Für Fischbach waren es Attribute wie „Mannschaftsgeist“ und „Teamgeschlossenheit“, die Berge versetzten. „Davon leben wir als Abteilung in allen Mannschaften.“

Eigentlich hatten die Blau-Weißen vor dieser Saison die Trainingsintensität etwas zurückgefahren, um nach sieben Hinrundensiegen dann doch die Köpfe zusammenzustecken. Tenor dieser Runde: Wenn keiner aufsteigen will, dann wollen wir eben! „Alle haben durchweg ihre Leistung gebracht“, freut sich Tim Fischbach. „Und wenn einer mal nicht performt hat, war ein anderer da, der es rausgerissen hat. So konnten wir alle knappen Spiele drehen“, ergänzt Jan Santüns, der ohne Spielverlust durch die Saison marschierte, bei einem tollen Satzverhältnis von 44:5.

So überraschte sich BW Ostenland selbst. „Wir wollten eigentlich einen sicheren Mittelfeldplatz“, beteuert Karina Wiedemeer, die alle 13 Einzel gewann. „Der Aufstieg war zunächst nicht geplant. Aber irgendwie lief es einfach.“ Jetzt steht noch ein Duell aus, am 20. März beim TuS Friedrichsdorf. Jan Santüns: „Die 100-Prozent-Saison lassen wir uns nicht mehr nehmen.“

Beim 7:1 in Datteln punkteten Wiedemeier/Hindera (21:11, 21:16), Gnanagunaratnam/Santüns (21:17, 16:21, 26:24), Hendrik Wiedemeier (21:15, 21:12), Tim Hindera (23:21, 21:6), Mike Augustine Gnanagunaratnam (21:0, 21:0), Karina Wiedemeier (21:14, 21:16) und das Mixed Santüns/Wiedemeier (22:20, 21:16). Die Siege beim 5:3 in Münster: Gnanagunaratnam/Santüns (21:12, 21:10), Wiedemeier/Müller (18:21, 22:20, 21:19), Tim Hindera (21:16, 17:21, 21:19), Karina Wiedemeier (21:16, 21:12) und Santüns/Müller (21:13, 21:12).

Regionalligist Phönix Hövelhof, mit Ersatzkräften angetreten, verlor sein Heimspiel gegen den in Bestbesetzung und in der Rückrunde noch unbesiegten 1. BV Mülheim 2 mit 2:6. Ein Unentschieden hätte gereicht, um vorzeitig Tabellenplatz drei abzusichern. Das 2. Herrendoppel Mügge/Berkemeier zeigte beim 17:21, 18:21 eine couragierte Leistung. Erneut in guter Form zeigte sich die Paarung Kampmeier/Falkenrich, die das 1. Herrendoppel mit 26:24, 21:17 für sich entschieden. Nach wechselhaftem Verlauf mussten Schiwon/Kortmann in eine unglückliche 19:21, 20:22-Niederlage einwilligen. Ohne Chance blieben in ihren Einzeln Dominik Sander und Michael Berkemeier; sie unterlagen jeweils deutlich. Hochklassiges Badminton gab es in Dreisatzspielen im 1. Herreneinzel und im Dameneinzel zu sehen. Niklas Kampmeier unterlag dabei 21:15, 13:21, 18:21. Dafür konnte Hannah Schiwon nach Abwehr von zwei Matchbällen mit 16:21, 21:16, 22:20 zum zweiten Mal siegen. Im Mixed fanden Sven Falkenrich/Doreen Kortmann beim 14:21, 17:21 nur phasenweise ins Spiel.

Die „Zwote“ der Hövelhofer wollte ihr Gastspiel bei der Spvgg. Sterkrade-N. gerne verlegen. Als Begründung wurde allerdings nicht die Erkrankung oder Quarantäne von Spielern angegeben, sondern das Unbehagen, in einer „zu vollen Halle“ anzutreten. Somit wurde die Partie des Vorletzten als kampflose Absage behandelt und entsprechend mit 0:8 gewertet.