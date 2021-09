Trotz Abstand Gemeinschaft

Da kann man vor Begeisterung auch schon mal in die Knie gehen: Hartmut Pohl, Annette Knufinke und Friederike Hegemann (vorne von links) vom TV Künsebeck freuen sich als Sieger auf Kreisebene über den bronzenen Stern des Sports. Auch die anderen Beteiligten an der Siegerehrung der Aktion haben Grund zum Strahlen - von links: Jörg Brüggemann, André Fechtelkord (beide SW Marienfeld), Dennis Blomeyer (Volksbank Halle), Hans Feuß (Kreissportbund), Maja Kraft, Diana Beyer (beide TV Verl), Landrat Sven-Georg Adenauer, Dennis Will (Volksbank Bielefeld-Gütersloh), Wolfgang Hillemeier (Vorstand Volksbank Rietberg und Koordinator der Aktion im Kreis).

Foto: Gunnar Feicht