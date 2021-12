TTV Höxter zieht mit fünf Teams in die Endspiele ein

Tischtennis-Kreispokal: Zwölf verschiedene Vereine sind am Finaltag in Brakel dabei

Kreis Höxter

Der TTV Höxter hat es in drei der vier Tischtennis-Kreispokal-Endspiele der Herrenklassen geschafft. Dazu sind die Kreisstädter bei den Jungen 18 A und B vertreten und stellen damit mit fünf Mannschaften die meisten Finalisten eines Vereins beim Endspieltag am 23. Januar in Brakel.

Von Sylvia Rasche