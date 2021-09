Türk-Gücü-Trainer erstattet Anzeige

Lübbecke

Eklat in der Kreisliga A: Nach dem von viel Hektik geprägten Spiel zwischen dem SV Schnathorst und Türk Gücü Espelkamp (4:1) soll es am Sonntag zu einer diffamierenden Äußerung eines Schnathorster Spielers in Richtung der Gäste gekommen sein. Türk-Gücü-Coach Hüseyin Özal erstattete Anzeige.

Von Alexander Grohmann