TuS Bad Driburg meisterlich

Die Driburger Kai Derksen (links) und Alex Hopp sind kaum aufzuhalten. Beide haben den Spitzenreiter in Driburg gegen Lüchtringen mit ihren Toren in der ersten Halbzeit in Führung geschossen. Am Ende hieß es 6:0 für den Bezirksliga-Aufsteiger aus der Kurstadt.

Foto: Sylvia Rasche