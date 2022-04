TuS N-Lübbecke bangt um Baumgärtner

Lübbecke

Schlechte Nachrichten sind die Fans und Trainer Emir Kurtagic in dieser Saison ja schon gewohnt. Und so ist Corona auch vor dem Spiel beim HBW Balingen-Weilstetten am Donnerstag um 19.05 Uhr wieder mal Thema beim Tabellenletzten der Handball-Bundesliga.

Von Lars Krückemeyer