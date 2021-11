TuS N-Lübbecke: Hermann plant die Zukunft

Acht Verträge laufen am Saisonende aus

Lübbecke

Beim Handball-Bundesligisten TuS N-Lübbecke laufen am Saisonende acht Spielerverträge aus. Die Kader-Planungen sind in vollem Gange. Der Sportliche Leiter Rolf Hermann setzt auf Kontinuität, einige Veränderungen deuten sich aber an.

Von Alexander Grohmann