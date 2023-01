TuS N-Lübbecke holt Torschützenkönig Hangstein

Der 22-jährige Rückraumspieler erhält einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025.

Nach Torwart Leon Grabenstein, der von der HSG Konstanz verpflichtet wurde, ist Hangstein der zweite neue Spieler für die nächste Spielzeit. Mit 277 Toren war es bester Torschütze der vergangenen Saison. Zudem ist der linke Rückraumspieler SIebenmeterspezialist.

„Ich freue mich riesig über die Zusage von Fynn. Er hat schon beim TBV Lemgo-Lippe sein großes Potenzial angedeutet, konnte aber in Eisenach mit den entsprechenden Spielzeiten nochmals einen entscheidenden Entwicklungsschritt nach vorne machen. Fynn bringt alles mit, was ein junger Spielmacher haben muss und ist zudem auch noch torgefährlich. Er wird unser Spiel definitiv bereichern und bei uns sportlich den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen“, äußerte sich der Sportliche Leiter Rolf Hermann.

Für Hangstein sei die sehr gute sportliche Perspektive beim TuS N-Lübbecke ein Grund für den Wechsel nach Ostwestfalen. „Ich sehe beim TuS für mich eine große Chance, mich weiterzuentwickeln und auch in Lübbecke Führungsspieler zu werden. Der TuS hat hohe Ziele und die möchte ich mit verwirklichen“, wird Hangstein in einer Mitteilung zitiert Außerdem ist die Nähe zur Lemgoer Heimat und Familie ein weiterer Aspekt, der für den TuS sprach.

Wurzeln im Kreis Lippe

Hangstein kommt gebürtig aus Lage und durchlief alle Nachwuchsteams des TBV Lemgo. Seit 2017/18 gehörte er dem Bundesligakader an und erhielt zur Saison 2020/21 seinen ersten Profivertrag beim TBV. Neben dem Bundesligateam spielte er auch bei der Lemgoer Zweitvertretung, dem Team Handball, in der 3. Liga. 2020 wurde er mit dem TBV DHB-Pokalsieger.

Seit der Saison 2021/22 läuft der 1,94 Meter große Rückraumspieler für den ThSV Eisenach auf. Dort stellte er gleich in seiner ersten Saison seine Shooter-Qualitäten unter Beweis und sicherte sich mit 277/104 Toren die Torjägerkanone 2022 in der 2. Bundesliga. In dieser Saison traf er in den ersten 18 Spielen bereits 114/59 mal. Beim Eisenacher Gastspiel in Lübbecke kurz vor Weihnachten (29:29) erzielte Hangstein 10/6 Tore.