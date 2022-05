In einem spannenden Finale ging die SG Isenstedt/Fabbenstedt durch Siegbert Riemer in Führung (10.) und verteidigte diese auch bis in die Schlussphase. Dann jedoch traf Helmut Brockschmidt doppelt (25., 30.). Sein Team ist damit nach der Corona-Pause erster Sieger seit 2019.

