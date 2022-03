TuS Willebadessen siegt weiter

Willebadessen

Die Volleyball-Herren des TuS Willebadessen setzen ihren Siegeszug in der Landesliga fort: Im neunten Spiel gibt es den achten Erfolg in Folge. Gegen den Tabellenfünften Post SV Bielefeld IV fährt der Zweite diesmal einen 3:1-Erfolg ein. Stolz und Freude sind an der Egge groß.

Von Jonas Gröne