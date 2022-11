Paderborn Die U19 gewann in letzter Sekunde mit 3:2 und bleibt in dieser Saison auswärts ungeschlagen. Die U17 holte ein Unentschieden in Unterzahl.

Ein erfolgreiches Bochumer Wochenende mit guten Auftritten und vier Punkten liegt hinter den Bundesliga-Nachwuchsteams des SC Paderborn 07.

Von Peter Klute