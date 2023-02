U20 als Gruppenkopf gesetzt

Die männliche U20 qualifizierte sich mit einem dritten Platz in der NRW-Liga ebenso direkt für die Titelkämpfe Ende März wie die männliche U16, die in ihrer Liga Vierter wurde. Damit gehen beide VoR-Teams als Gruppenkopf ins Rennen um die Meisterschaften.

Den Umweg über die zusätzlichen Qualifikationsrunden nahmen die beiden U18-Mannschaften. Die U18 weiblich stieg als NRW-Ligist direkt in der Qualifikation B ein und sicherte sich nach zwei klaren Siegen über die DJK SF Datteln und den SCU Lüdinghausen sowie einem 2:1 gegen den BSV Ostbevern den Gruppensieg.

Damit spielte sich die Mannschaft um Mannschaftsführerin Romy Jahnich in Lostopf 2 für die Endrunde am 11. und 12. März in Bocholt. Bei der Endrunde dürfen dann auch die beiden Bundesstützpunktspielerinnen Lara Schaefer und Greta Rakow eingesetzt werden.

Die männliche U18 startete in der Oberliga und löste dort das Ticket für die Qualifikationsrunde A, welche die Spieler von Trainer Juri Kudritzki auf Rang eins abschlossen und so in die Qualifikationsrunde B vorstießen. Hier gab es drei 2:0-Siege gegen die Vertretungen vom Dürener TV, Werdener TV und von den Rhein-Sieg Volleys.

So gehen auch die U18-Spieler an Gruppenposition zwei in die Westdeutsche Meisterschaft, die vom Moerser SC parallel zum Turnier der Mädchen ausgetragen werden wird.