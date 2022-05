U21 des SC Paderborn greift nach dem letzten Strohhalm

Nach der 2:4-Niederlage bei Kaan-Marienborn am Mittwochabend hat die U21 des SC Paderborn 07 den Regionalliga-Aufstieg nicht mehr selbst in der Hand. Zwei Spieltage vor dem Ende muss der Profinachwuchs am Sonntag (15 Uhr) erneut ins Siegerland.

„Die Situation ist klar. Wir müssen beide Spiele gewinnen, unsere Hausaufgaben machen und schauen dann, was am 6. Juni unter dem Strich als Ergebnis steht“, schätzt auch U21-Trainer Thomas Bertels die Situation in der Tabelle richtig ein. Fünf Punkte trennen Paderborn mittlerweile vom Ersten aus Kaan-Marienborn, zwei sind es auf den ebenfalls aufstiegsberechtigten zweiten Platz, den Westfalia Rhynern belegt. Ein Punkt Rückstand besteht auf Wattenscheid. Es muss also schon viel zusammenkommen, wenn die U21 am letzten Spieltag am 6. Juni doch noch jubeln möchte.

„Fakt ist, dass wir in der Aufstiegsrunde oft nicht die schlechtere Mannschaft waren, es aber an Effektivität fehlte. Wir haben zu viel liegen gelassen“, so Bertels. Das galt auch für die Partie in Kaan-Marienborn, wo der SCP nach drei Standardgegentoren zur Pause mit 0:3 hinten lag. Fehlende Cleverness gab in diesen Situationen den Ausschlag, denn spielerisch waren die Paderborner durchaus überlegen. Mehr als die Tore von Justus Henke nach der Pause und von Presley Pululu gegen Ende gab es aber trotz guter Gelegenheiten nicht. „Das Team glaubt weiterhin an seine Chance. Kaan-Marienborn haben wir schnell abgeschüttelt. Wir wollen jetzt noch einmal alles reinhauen und die nächsten beiden Spiele gewinnen. Hier lässt sich niemand hängen.“

Die Sportfreunde Siegen sind Tabellenletzter in der Aufstiegsrunde, doch Bertels warnt: „Sie können völlig befreit aufspielen und haben ihre Stärken. Trotzdem müssen wir uns auf uns konzen-trierten.“ Der letzte Gegner ist dann noch am letzten Spieltag die TuS Erndtebrück. Abgesehen von Henke, der in Kaan-Marienborn die Gelb-Rote-Karte sah, sind am Sonntag alle Spiele an Bord. Auch der zuletzt rotgesperrte Luis Ortmann ist wieder einsatzfähig.