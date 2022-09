U21 gewinnt mit „Köpfchen“

Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Doch die U21 des SC Paderborn 07 hat in der Fußball-Oberliga einen guten Weg eingeschlagen. Der 3:0 (0:0)-Heimerfolg über die TSG Sprockhövel war der zweite Saisonsieg und die nun vierte Partie in Folge ohne Niederlage.

„Man merkt, dass uns noch nicht alles leicht von der Hand geht. Aber das Team arbeitet sich rein, investiert viel und belohnt sich. Das ist wichtig. Der Rest wird kommen“, ist sich SCP-U21-Trainer Thomas Bertels sicher. In einer ersten Halbzeit im Dauerregen leisteten sich beide Teams einige Fehler im Spielaufbau. Wenn es gefährlich wurde, dann gingen die Aktionen von der Paderborner Reserve aus. Ken Czoks Schuss flog am Tor vorbei (8.). Sechs Minuten später flankte Czok den Ball in den Strafraum, Kapitän Dominik Bilogrevic nahm die Kugel volley, schoss aber am langen Pfosten vorbei (14.). Die bis dahin schönste Kombination der Partie über Jason Tomety-Hemazro, Christian Strohdiek und Czok vergab Kai Klefisch (26.). Der 22-jährige Mittelfeldakteur aus dem Profikader feierte mit dem Einsatz seine Pflichtspielpremiere im SCP-Trikot, nachdem er sich im Mai eine Knöchelverletzung zugezogen hatte. Klefisch war es allerdings auch, der an den beiden besten Szenen für Sprockhövel maßgeblich beteiligt war. Ein Mal verlor er den Ball, die TSG schaltete schnell um, Farid Gilani traf den Pfosten (28.). 60 Sekunden vor der Pause legte Klefisch unglücklich für Dominik Wasilewski auf, doch SCP-U21-Keeper Moritz Schulze reagierte stark und rettete seinem Team das torlose Remis in die Pause (44.).