Ulrich Kramer sagt Servus

Eine Ära geht zu Ende. Nach mehr als 40 Jahren Arbeit im Vorstand bzw. Präsidium des 1. Paderborner SV verabschiedet sich Ulrich Kramer (65) am Samstag, 4. September, aus dem Leitungsgremium des traditionsreichen Clubs, der vor 110 Jahren im Mai 1911 gegründet wurde.

Gut zwölf Jahre führte der ehemalige Spitzenschwimmer „seinen“ 1. PSV als Präsident, auf der Mitgliederversammlung am 4. September wird er die Geschicke des erfolgreichen Clubs in jüngere Hände legen. „Ich wollte nach meiner aktiven Zeit dem Verein einiges von dem, was er mir zuvor gegeben hat, zurückgeben und denke, dass ich hier gut und gern im positiven Bereich angelangt bin.“