Umbruch in Hövelhof

Hövelhof

Beim Landesliga-Absteiger Hövelhofer SV gab es in der Sommerpause einen großen Umbruch. Auf der Waldkampfbahn stehen rekordverdächtigen 15 Neuzugängen neun Abgänge gegenüber. Trainer Frank Ewert will in seiner zweiten Saison in der Sennegemeinde oben mitspielen

Von Frank Brock