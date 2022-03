Umstrittenes Gegentor für zum 0:1

Ein Kopfballtor in der 73. Minute hat die 0:1-Niederlage des TuS Tengern II gegen den TuS Lahde/Quetzen besiegelt. Da halfen auch alle Proteste der Gastgeber nicht.

Dennis Schmidt hatte gerade seine Position im gegnerischen Strafraum eingenommen, doch eingreifen konnte Tengerns Torwart in der letzten Aktion des Spiels nicht mehr. Denn der Eckball in der letzten Aktion – getreten von Alexander Borchard – flog direkt ins Aus. Perfekt war die 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den TuS Lahde/Quetzen, der TuS Tengern II steht wieder auf einem Abstiegsplatz in der Bezirksliga.