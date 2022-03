Nach der langen corona-bedingten Trainingspause ging das Quartett des TV 1875 Paderborn mit gemischten Gefühlen an den Start. Bange Fragen: Reicht die Kondition für den langen Wettkampf? Kann jeder mit den Leistungen der Mitstreiter konkurrieren? Unbegründete Nervosität, wie sich zeigen sollte.

Luka Dmitrovic, der jüngste TVer, konnte in der Klasse der 14-15-Jährigen im Sechskampf punkten und stand ganz oben auf dem Podest. Gute Leistungen an Boden, Ringen, Barren, Sprung, Pauschenpferd und Reck addierten sich zu 61,2 Punkten. Besonders über seine Leistung am Boden (11,5) freute er sich; vor dieser Disziplin hatte er Riesenrespekt. Und doch erturnte er am Ende hier die meistens Punkte.

Bei den 16-17-Jährigen nahm Alejandro Peters ebenso verdient seine Goldmedaille in Empfang. Routiniert turnte er an den sechs Geräten, wobei auch ihn der Boden (12,40 Punkte) ein gutes Stück nach vorne brachte. Er sammelte insgesamt 69,1 Zähler ein.

In der Klasse der Senioren 40-44 Jahre führte Thomas Kirchhoff in seinem Sechskampf ebenfalls das Feld von Beginn an. Eine 13,0 am Boden und eine 12,7 an den Ringen ließen keinen Zweifel daran, dass er am Ende den obersten Treppchenplatz und die Goldmedaille mit 59,9 Pkt. verdient hatte.

Egbert Tacke vervollständigte das Quartett in der Klasse der Senioren 60-64 Jahre. In dieser Altersklasse musste nur ein Fünfkampf geturnt werden, beim dem die besten vier Wertungen den Ausschlag über das Endergebnis gaben. Tacke, der noch mit Verletzungen zu kämpfen hatte, lieferte sich mit seinem größten Konkurrenten aus Stadtlohn an einigen Geräten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende musste er sich mit 36,9 Punkten geschlagen geben, so blieb für ihn „nur“ die Silbermedaille.

Dieser Wettkampf war für die beiden Jugendturner ein Test für einen weiteren Wettkampf im Mai, bei dem es um die Qualifikation zum Deutschland-Cup im Juli in Waging am See geht.

Die Senioren haben mit diesem Wettkampf schon ihre Qualifikation erturnt. Sie vertreten den Westfälischen Turnerbund in ihren Altersklassen Mitte Mai in Markkleeberg (Leipzig) beim Deutschland-Cup der Senioren.