Ungewohnter Muskelkater

Triathlet Elmar Sprink aus Salzkotten meistert in den Walliser Alpen zehn Viertausender in fünf Tagen

Salzkotten

Zehn Viertausender in fünf Tagen: Der herztransplantierte Triathlet Elmar Sprink (50) aus Salzkotten hat sich mit einer aufregenden alpinen Bergwandertour auf kommende sportliche Herausforderungen vorbereitet. Das „etwas andere Höhentrainingslager“ in den Alpen bescherte ihm Nervenkitzel, unvergleichliche Ausblicke – und als Zugabe eine Blase am Fuß samt eines „ungewohnten Muskelkaters“. Am 28. August startet Sprink beim Ironman in Kanada, Ende Oktober bei der Ironman 70.3-Weltmeisterschaft in St. George (Utah).