Uni Baskets droht nächste Spielabsage

Den Uni Baskets Paderborn droht in der 2. Basketball-Bundesliga ProA die nächste Spielverlegung. Am Wochenanfang sind einige Antigen-Schnelltests in der Mannschaft sowie im Back-Office des kommenden Gegners Medipolis SC Jena positiv ausgefallen – trotz Impfung.

Ob Jackson Trapp (Foto) und die Uni Baskets Paderborn wirklich am Samstagabend in der Maspernhalle gegen Spitzenreiter Jena spielen, entscheidet sich am Donnerstag. Beim Gegner sind mehrere positive Corona-Befunde aufgetreten.

Im Anschluss durchgeführte PCR-Tests bestätigten die positiven Befunde. Ein Teil der Spieler sowie des Stabes haben sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Hinter der Austragung des Punktspiels gegen den Spitzenreiter am Samstagabend (19.30 Uhr) in der Maspernhalle steht ein fettes Fragezeichen, heißt es auf der Homepage des Gegners. „Wir können nur abwarten. Am Donnerstag fällt die Entscheidung der Liga“, sagt Uni Baskets-Pressesprecher Patrick Lüke. „Es ist natürlich blöd, dass wir komplett aus dem Rhythmus kommen.“