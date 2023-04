Uni Baskets haben Spaß

Paderborn

Stark auftrumpfende Uni Baskets Paderborn haben am Samstagabend in der Arena Trier dem Druck des Siegen-Müssens standgehalten. Der 96:78 (26:16, 15:19, 26:16, 27:29)-Sieg im Schlüsselspiel vor mehr als 3000 Zuschauern war umso wichtiger, da sich mit Bremerhaven, Gießen und Karlsruhe Play-off-Mitbewerber in der 2. Basketball-Bundesliga ProA ebenfalls durchsetzten.