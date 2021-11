3. Volleyball-Liga: Geschwächte DJK Delbrück peilt Heimerfolg über TV Hörde an

Paderborn/Delbrück

Die Drittliga-Volleyballer der DJK Delbrück haben am Samstag um 18 Uhr in der alten Dreifachhalle am Driftweg den TV Hörde zu Gast und sind trotz Problemen zuversichtlich. Im ersten Rückrundenspiel der 3. Liga West hoffen die VoR-Frauen auf ihr erstes Erfolgserlebnis.