„Unser Ziel ist der Titel“

Bis zu 200 Baseball-Fans werden die Untouchables Paderborn im Ahorn-Ballpark unterstützen dürfen, wenn sie es an diesem Wochenende im Viertelfinale mit den Hamburg Stealers zu tun bekommen.

Elmar Neumann hat vor der Best-of-three-Serie, die am Samstag (18 Uhr) beginnt und am Sonntag (13 Uhr) fortgesetzt wird, mit U‘s-Coach Jendrick Speer gesprochen und der lässt am Ziel des sechsmaligen Meisters keinerlei Zweifel aufkommen.