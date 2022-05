Unterbau fehlt: HSG speckt ab

Die HSG Altenbeken/Buke hat als Handball-Flaggschiff des Kreises in den zurückliegenden Spielzeiten stets zu den Verbandsliga-Schwergewichten gezählt. Auch in dieser Saison klopfte das Team zwischenzeitlich mal vorsichtig ans Tor zur Oberliga. Solche Zeiten werden fortan wohl der Vergangenheit angehören. „Wir verabschieden uns vom Kon-strukt der Vorjahre. Für die Oberliga werden deutlich mehr Ressourcen benötigt, als der Verein stellen kann und stellen will“, erläutert der Sportliche Leiter Hendrik Schubert einen entsprechenden Vorstandsbeschluss und kündigt ein nachhaltiges Abspecken der 1. Mannschaft samt einer „Verschiebung der finanziellen Ressourcen“ nach unten an.

„Das größte Problem ist, dass wir auch in den nächsten Jahren keinen Unterbau haben, keine eigene A- und keine B-Jugend. Wir wollen aber nicht immer Leute von außen holen müssen, sondern hier in den nächsten Jahren etwas aufbauen, um den Verein spielfähig zu halten.“ Das griffige Motto am Viadukt, um eine perspektivische Leistungsdichte zu kreieren: ein Schritt zurück für eine neue HSG-Zukunft. Mit künftigen Ur-Altenbekenern. Als Opfergabe dafür wird ein möglicher Abschied aus der Verbandsliga schweren Herzens in Kauf genommen. So steht im Sommer ein gravierender personeller Umbruch an, auf der Bank wie auf dem Feld. Neu-Trainer Udo Schröder wird in der kommenden Spielzeit ein Leistungsträger-Quartett nicht mehr zur Verfügung stehen. Neben Benedikt Goesmann (Ausland) werden auch Fynn Prüßner (beruflich), Nerdin Vunic (TSG AH Bielefeld) und Moritz Jebram (CVJM Rödinghausen) aufhören.