Verbinder und Centre-Duo harmonieren

Universität Paderborn Rugby Club startet mit 33:17-Heimsieg in die Regionalliga-Rückserie

In der ersten Hälfte legten Moses Rotukana, Nicolas Adams, Cameron Scullard und Gonzalo Rivera Asensio die Versuche. Nach dem Seitenwechsel band Roman Kaljadt den Sack zu. Vier Erhöhungspunkte steuerte der Verbinder Gonzalo Rivera Asensio bei.

„Die erste Halbzeit war ein guter Anfang in die restliche Saison“, urteilte Stürmer Fritz Reschke. Insbesondere das Zusammenspiel zwischen Verbinder (Rivera Asensio )und dem Centre-Paar (Scullard und Rotukana) habe prima funktioniert. „Die Stürmer brauchten etwas, um ins Spiel zu finden. Was sie machten, war aber durchaus solide“, so Reschke. Es gab ein paar Durchbrüche, die zu einem Versuch von 2. Reihe-Stürmer Nicolas Adams führten. „Nic hat trotz seines jungen Alters eine sehr gute Leistung abgeliefert und ist völlig zurecht Spieler des Spiels geworden“, würdigte Reschke seinen Kollegen.

In der zweiten Hälfte verloren die Paderborner etwas den Faden und passten sich zu sehr dem Dortmunder Spiel an. Lediglich Roman Kaljadt konnte mit einem tollen individuellen Lauf entlang der Außenlinie noch punkten. Weil die Konzentration nachließ, wurden viele einfache Fehler eingestreut. Reschke Augen zwinkernd: „Ein Ansatzpunkt für das Training in der Woche.“

Die Dortmunder waren aufgrund von Verletzungen dezimiert angetreten. So half der faire Gastgeber mit dem eigenen Personal aus und gab mit Kieran Darke und Ravi Pandey zwei Debütanten ab. Das Duo kam so zu reichlich Spielzeit und sammelte wertvolle Einsatz-Erfahrungen.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) gastieren die immer noch ungeschlagenen Paderborner beim überlegenen Tabellenführer Grashof RC Essen. Das Hinspiel war mit 41:22 gewonnen worden.