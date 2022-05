Verdacht der Urkundenfälschung

Als wäre das Aufstiegsrennen in der Westfalenliga nicht spannend genug, entwickelt sich derzeit um die Partie SV Rödinghausen II gegen Preußen Espelkamp ein Szenario, welches zu einem Kriminalfall werden könnte. Auch Spitzenreiter Delbrücker SC wäre davon betroffen.

Seltsame Vorgänge in der Fußball-Westfalenliga I

Am Dienstagmorgen wurde öffentlich, dass Staffelleiter Hans-Dieter Schnippe die oben genannte Partie nachträglich für Rödinghausen II gewertet habe. Grund sei der Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers auf Seiten der Espelkamper. Das Duell am 28. Spieltag hatten die Preußen klar mit 5:0 für sich entschieden. Damit kletterten sie auf Tabellenplatz zwei und wurden zum ersten Verfolger des DSC. Gestern Nachmittag nahm die Geschichte eine überraschende Wendung. Plötzlich hieß es, dass die Spielwertung zurückgenommen werden könnte. Espelkamp zeigte sich in einem ersten Statement zuversichtlich.